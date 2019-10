Difficile d'y voir une logique. Mais Sylvinho a tranché. Pour affronter Leipzig, le technicien brésilien a reconduit le 5-3-2 qu'il avait tenté face au PSG (1-0) malgré la défaite. Avec une différence de taille : le Brésilien s'est privé de Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adelaïde, les deux meilleurs joueurs lyonnais du début de saison. Un choix fort qui risque cependant de créer des remous en cas de mauvais résultat. En l'absence de Jason Denayer, c'est Marçal qui sera aligné dans l'axe de la défense aux côtés d'Andersen et de Marcelo tandis que Martin Terrier accompagnera Memphis Depay en pointe.

Au milieu, Lucas Tousart retrouve son poste devant la défense et épaulera Houssem Aouar et Thiago Mendes en charge de la création. Léo Dubois, capitaine d'un soir, et Youssouf Koné joueront aussi un rôle majeur dans la performance lyonnaise.