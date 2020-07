LIGUE DES CHAMPIONS - A un peu moins d'un mois du quart de finale de Ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le PSG, lors du Final 8 à Lisbonne, Adrien Tameze, le milieu de terrain franco-camerounais du deuxième de Serie A, qui a encore impressionné l'Europe mardi en marchant sur Brescia (6-2), ne cache pas ses ambitions pour la plus grande des compétitions européennes.

Le PSG est prévénu : il sera opposé à un monstre offensif le 12 août prochain. A l'occasion du quart de finale de Ligue des champions, qui aura lieu à Lisbonne lors du Final 8, les Parisiens devront se méfier d'une équipe qui a déjà trouvé le chemin des filets à 93 reprises depuis l'ouverture de la saison de Serie A, soit la onzième meilleure attaque du championnat italien de tous les temps. A encore cinq journées de la fin... Ainsi, Adrien Tameze, le milieu de terrain franco-camerounais de l'Atalanta Bergame, ne cache pas ses ambitions en C1.

"Sur le papier, Paris est peut-être plus fort. Mais on a nos chances. Tout le monde dit que c’est l’année du PSG. Mais c’est pareil pour nous, tous les espoirs sont permis, a confié l'ancien Niçois mercredi au Parisien. Moi, je pense que l’Atalanta, ce n’est pas un bon tirage pour Paris. Ni même pour personne d’ailleurs... J’espère qu’ils vont nous prendre à la légère, ça nous permettra de les surprendre un peu... La condition physique sera une de nos forces... On s’est installés dans une dynamique positive qu’on veut entretenir le plus longtemps possible pour arriver à ce quart de finale avec un maximum de confiance."

Tameze a du mal à se faire une place

Titulaire indiscutable à Nice la saison passée, le milieu de terrain de 26 ans a du mal à faire sa place cette saison à l'Atalanta Bergame. Depuis l'ouverture de la saison, l'ex-Valenciennois a disputé huit matches toutes compétitions confondues, dont deux seulement comme titulaire. Des statistiques qui prouvent que le deuxième de Serie A peut aussi compter sur un large banc de touche. Le PSG est donc prévenu : il ne sera pas opposé à un simple second couteau.

