Ter Stegen rallume la guerre des gardiens avec Neuer

"Je ne pense pas que Manu (Neuer) doive s'exprimer sur mes propres sentiments et les juger. Ses propos sont inopportuns", a déclaré ter Stegen, interrogé à Dortmund à la veille du match de Ligue des champions entre le Borussia et Barcelone.

Ter Stegen, brillant avec son club, a avoué récemment qu'il vivait de plus en plus mal sa situation de remplaçant en équipe nationale, derrière l'inamovible capitaine Manuel Neuer, jamais contesté depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil. "Ce voyage (en septembre) avec la sélection a été un rude coup pour moi", avait dit ter Stegen après être resté sur le banc lors des deux matches de qualification pour l'Euro 2020: "Ce n'est pas facile de trouver une explication. Je donne le meilleur de moi-même à chaque match pour rendre la décision plus difficile".

Neuer avait semblé le remettre à sa place quelques jours plus tard en déclarant: "Je suis un joueur d'équipe et je pense toujours au bien de l'équipe. Je ne sais pas si c'est indispensable et si ça aide l'équipe (d'exprimer publiquement sa frustration), nous autres gardiens devons aussi nous serrer les coudes", avait lâché Neuer.