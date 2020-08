LIGUE DES CHAMPIONS - Il est resté fidèle au 4-3-3 qui a fonctionné mercredi dernier. Thomas Tuchel n’a pas changé de système, pour affronter Leipzig, mardi en demi-finale à Lisbonne. Ce choix et les retours de Kylian Mbappé et Angel Di Maria ont coûté sa place à Mauro Icardi. Mais si la saison s’était déroulée normalement, le technicien allemand aurait peut-être pris une autre décision.

Thomas Tuchel a tranché. Pas de 4-4-2 (voire de 4-2-4) face à Leipzig, ce mardi à Lisbonne en demi-finale de la Ligue des champions. Le coach du PSG a choisi d’aligner son équipe en 4-3-3, comme face à l’OL en finale de la Coupe de la Ligue, et comme face à l’Atalanta en quart, mercredi dernier. Victime de ce choix : Mauro Icardi, poussé sur le banc par les retours dans le onze de Kylian Mbappé, remis de sa blessure à la cheville droite, et Angel Di Maria, qui revient d'une suspension.

"On a décidé de jouer avec la même structure, et on a choisi Angel (Di Maria) et Kylian (Mbappé)", a justifié le technicien allemand, peu avant la rencontre au micro de RMC Sport. Il a estimé que mettre en place une équipe très portée sur l’offensive était trop risqué : "Ce n’était pas le moment pour changer. Leipzig s’adapte défensivement et nos joueurs se sentent bien dans cette structure."

Mais sans un exercice tronqué, il se serait peut-être laissé tenter : "Pour jouer en 4-4-2, à ce niveau, on a besoin d’être au top. Si on avait joué après Dortmund (équipe battue au stade des huitièmes de finale, ndlr), si on avait continué notre saison (normalement, sans mise en stand-by en raison de la crise sanitaire), cela aurait été possible."

