Tirage de la C1 : le PSG, l'OL et le LOSC vont savoir

Tirage au sort, mode d'emploi

Ça sent bon le retour de la C1. Le tirage au sort de la phase de poules de la saison 2019-2020 de la Ligue des champions aura lieu le 29 août à 18h et sera à suivre en direct vidéo sur Eurosport.

Toutes les équipes qualifiées sont réparties en quatre chapeaux. Le premier comporte le tenant du titre, le vainqueur de la dernière C3 et les champions des six plus gros championnats à l'indice UEFA, dans l'ordre, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France et la Russie. Les autres qualifiés sont ensuite répartis dans les trois autres chapeaux en fonction de leur coefficients UEFA.

Lors de ce tirage, aucune équipe ne peut affronter une autre formation du même pays. Ce n'est donc pas un tirage intégral.

Les quatre chapeaux

Avec la fin ce mercredi soir des barrages et les qualifications de l'Ajax, du Slavia Prague et du FC Bruges, les quatre chapeaux sont désormais connus. La qualification des Amstellodamois pousse l'Olympique Lyonnais dans le chapeau 3. Le PSG sera dans le chapeau 1 tandis que les Lillois seront présents dans le quatrième et dernier chapeau en raison de leur faible coefficient UEFA.

CHAPEAU 1 CHAPEAU 2 FC Barcelone (ESP) Real Madrid (ESP) Bayern Munich (ALL) Atlético Madrid (ESP) Juventus Turin (ITA) Borussia Dortmund (ALL) Liverpool (ANG) Napoli (ITA) PSG (FRA) Tottenham (ANG) Chelsea (ANG) Benfica (POR) Zenith Saint-Pétersbourg (RUS) Shakhtar Donetsk (UKR) Manchester City (ANG) Ajax Amsterdam (NL)

CHAPEAU 3 CHAPEAU 4 Olympique Lyonnais (FRA) Lokomotiv Moscou (RUS) Bayer Leverkusen (ALL) KRC Genk (BEL) RB Salzbourg (AUT) Galatasaray (TUR) Olympiakos (GRE) RB Leipzig (ALL) Bruges (BEL) Slavia Prague (CZ) Valence (ESP) Etoile Rouge (SER) Inter Milan (ITA) Atalanta Bergame (ITA) Dinamo Zagreb (CRO) Lille (FRA)

Paris Saint-Germain

Paris participe pour la huitième saison consécutive, un record pour le club, à la phase de poules de la Ligue des champions. En chutant depuis trois saisons au stade des huitièmes de finale (face à Barcelone, au Real Madrid et Manchester United) le PSG ne parvient pas à passer ce cap tant attendu par les dirigeants du club. Depuis l'arrivée de QSI, Paris n'a jamais dépassé les quarts de finale de la compétition. Placé dans le premier chapeau en tant que champion de France en titre, le PSG devrait hériter d'un tirage plutôt favorable. Attention tout de même à l'adversaire du chapeau 2.

Meilleur tirage : Shakhtar Donetsk, Bruges, Slavia Prague

: Shakhtar Donetsk, Bruges, Slavia Prague Pire tirage : Real Madrid, Inter Milan, Galatasaray

Olympique Lyonnais

Comme l'année dernière, la troisième place de Ligue 1 a été synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions. Eliminés en huitième de finale par le FC Barcelone l'année dernière, les Lyonnais voudront au moins faire aussi bien cette année. Depuis leur épopée lors de la saison 2010-2011 durant laquelle les hommes de Claude Puel avaient atteint les demi-finales de la compétition face au Bayern Munich, les Lyonnais n'ont plus dépassé le stade des huitièmes en C1. Cette année, placés dans le troisième chapeau, les Gones pourraient hériter d'un tirage très compliqué.

Meilleur tirage : Zenith Saint-Pétersbourg, Shakhtar Donetsk, Genk

: Zenith Saint-Pétersbourg, Shakhtar Donetsk, Genk Pire tirage : Liverpool, Real Madrid, Galatasaray

Lille

Les Lillois retrouvent cette année la C1 après sept ans d'absence. La dernière campagne de Ligue des champions n'a pas laissé que des bons souvenirs au LOSC. Derniers de leur groupe lors de la saison 2012-2013, les Lillois avaient évité le zéro pointé en remportant leur unique rencontre sur la pelouse du Bate Borisov. Insuffisant pour espérer une qualification dans un groupe dominé par le Bayern Munich (futur vainqueur de l'épreuve) devant le Valence CF.

Pour leur retour dans la plus belle des compétitions européennes, le programme pourrait encore être très chargé pour les Nordistes. Placés dans le quatrième et dernier chapeau, quoi qu'il arrive au tirage les Lillois devront réaliser l'exploit pour rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.