Quand Zlatan traitait Maignan de "gardien de merde"

Mike Maignan n'a rien oublié de ses débuts à Paris. Et notamment des années Ibra (2012-2016). Dans une interview accordée à France Football, le gardien de but de 24 ans, arrivé au LOSC en 2015, raconte comment se déroulaient les entraînements avec le Suédois. "Quand il tire, la balle va à 400 km/h et elle passe, explique-t-il. Les Buffon, Julio César, qu'il a eus en face de lui, n'ont pas arrêté ces ballons-là. Lui, me disait : "Gardien de merde". Là, pour moi, il n'était pas correct. L'action d'après, il revient, frappe mais je l'arrête. J'étais obligé de lui répondre. Je lui ai dit : "Attaquant de merde"."

Cette réponse lui a-t-il valu une nouvelle insulte de Zlatan Ibrahimovic ? Non, au contraire. "Il m'a regardé, n'a rien dit et une fois rentré au vestiaire, il m'a checké. Il m'a dit c'est bien, j'aime comment tu es, j'aime ta personnalité. Déjà que je l'aimais, ça m'a encore plus fait kiffer cette personne", renchérit Mike Maignan. Depuis son départ du PSG, le gardien nordiste a bien grandi : le week-end dernier, il a disputé son 100e match de L1. Même si le LOSC est déjà éliminé en Ligue des Champions, son dernier rempart est l'un de ses atouts forts pour la retrouver l'an prochain.