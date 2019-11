Le Real Madrid est tout proche de la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et en plus, il s'est offert un festival devant son public du Santiago Bernabeu. Très larges vainqueurs de Galatasaray (6-0) mercredi soir, les Merengue ont pris cinq points d'avance sur Bruges, battu à Paris (1-0), à la deuxième place du groupe A. Le jeune Rodrygo (18 ans) a impressionné en claquant un triplé et une passe décisive, tandis que Karim Benzema a vu double pour dépasser Alfredo Di Stefano sur le podium des meilleurs buteurs madrilènes en C1.

La démonstration du Real face aux Stambouliotes ne restera pas spécialement dans les annales de la Ligue des champions, en termes de contenu. La prestation des visiteurs a été beaucoup trop faible pour cela. Mais deux hommes avaient décidé de marquer l'histoire de leur emprunte mercredi soir. A 18 ans, Rodrygo est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à inscrire un triplé en C1 après Raul. Le tout au bout d'un match qui l'a vu inscrire le doublé le plus rapide de la compétition.

Benzema mieux que Stefano et aussi bien que Messi

L'attaquant brésilien a concrétisé, d'un enchaînement clinique (1-0, 4e) puis d'une tête (2-0, 7e), deux offrandes de Marcelo en première période. Puis il a bouclé le festival sur un service parfait de Benzema (6-0, 90e). L'ancien Lyonnais a ainsi rendu la politesse à son coéquipier, qui lui avait offert sur un plateau le quatrième but des siens avant la pause (4-0, 45e). Très présent dans le second acte, KB9 a ensuite inscrit sa 50e réalisation avec Madrid dans la compétition, dépassant Di Stefano (49) pour se positionner seul derrière Raul et Cristiano Ronaldo.

Benzema a désormais marqué au moins une fois lors de quinze saisons de suite dans la reine des compétitions européennes. Seul Lionel Messi l'avait fait avant lui. Le reste ? Une délicieuse panenka de Sergio Ramos (3-0, 14e), un but de Casemiro refusé pour hors-jeu (39e) et une formation stambouliote totalement inoffensive à l'exception d'une frappe de Mario Lemina (15e). Les hommes de Fatih Terim, qui ont pris le bouillon en un quart d'heure avant de passer à cinq derrière à la reprise, n'ont plus aucune chance d'atteindre la phase finale. Pour la Ligue Europa, tout est encore jouable. Mais il faudra afficher un niveau bien supérieur.