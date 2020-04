Tuchel : "Neymar est toujours fiable dans les matches importants"

Dans une interview accordée en visio-conférence à BeIN Sports, Thomas Tuchel est revenu mardi sur la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur parisien s'est notamment attardé sur la performance de Neymar lors du match retour face à Dortmund, encensant la star brésilienne.

Que ce soir de joie et de soulagement mercredi 11 mars semble désormais loin. L'espace d'une soirée surréaliste dans un Parc des Princes vide en raison du coronavirus, le PSG avait trouvé la solution pour renverser la situation face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (2-0). Plus d'un mois plus tard, Thomas Tuchel est revenu sur ce match si particulier, le dernier disputé par le club parisien avant l'arrêt de la saison à cause du coronavirus. Sur BeIN Sports, le technicien allemand a encensé mardi l'état d'esprit de ses joueurs, et plus particulièrement de sa star brésilienne, Neymar.

"Neymar est toujours la clé, défensivement et offensivement. Je le redis, il est toujours fiable dans les matchs importants. Il est là. Il travaille beaucoup, il est très intelligent avec le ballon. On a vu qu'il a gagné en capacité physiquement entre les deux matchs. Il prend ses responsabilités. Cela donne à tout le monde, à moi, à l'équipe, une bonne impression. C'est super", s'est-il enthousiasmé.

De bon augure en vue d'une éventuelle reprise ? Tuchel le pense, même si l'élan de son équipe est indubitablement coupé par cet arrêt forcé dont on ne voit pas encore clairement la fin. Difficile de savoir à l'heure actuelle si le PSG jouera effectivement les quarts de finale de la Ligue des Champions pour lesquels il s'est qualifié. L'UEFA est suspendu aux décisions des autorités nationales dans le contexte de la pandémie actuelle.

