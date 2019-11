Umtiti, un avenir en questions

Les semaines et les mois s'enchaînent. Mais un constat ne change pas : Samuel Umtiti n'est plus un footballeur à temps plein. Depuis le sacre avec l'équipe de France en Russie, Big Sam a pris un abonnement à l'infirmerie. La raison ? Des blessures et notamment un genou gauche douloureux. Le voir assumer son statut de football professionnel est ainsi presque un événement. A tel point que les questions s'accumulent sur son avenir. Au Barça. Mais pas seulement.

Cette saison, Samuel Umtiti, qui a reçu le feu vert du staff médical pour le match face au Slavia Prague, a disputé… un seul petit match toutes compétitions confondues. Et il s'est contenté de 15 rencontres lors du dernier exercice. Il y a de quoi se sentir frustré. Pour lui mais aussi son employeur. La saison passée, le FC Barcelone aurait même été agacé de la gestion de sa Coupe du monde où il a forcé sur un genou meurtri et surtout de son refus de se faire opérer.

Depuis, et alors que Clément Lenglet en a profité pour se faire sa place dans le onze blaugrana aux côtés de Gerard Piqué, le club catalan semble penser à l'avenir sans lui. Régulièrement, les journaux catalans évoquent de possibles remplaçants. Ces derniers jours, le nom de Milan Skriniar a ainsi circulé. Cela peut étonner. Umtiti a un statut de champion du monde ou encore un passé en Catalogne qui plaident pour lui. Mais il est difficile de blâmer le Barça.

L’été 2018, le tournant

Limité par l'état de son genou récalcitrant, Samuel Umtiti n'arrive plus à enchaîner depuis presque un an et demi maintenant. C'est long. Très long même pour un club de ce calibre, où le moindre grain de sable dans une telle mécanique peut devenir un frein pour rêver haut en Europe. Dans ces conditions, il est logique de voir le Barça assurer ses arrières.

En se retournant sur ses deux dernières saisons, il est d'ailleurs légitime de s'interroger sur la suite de la carrière d'Umtiti. Et ses chances de redevenir le roc qui avait conquis la Catalogne et la France. Il n'a pourtant que 25 ans. Et un potentiel monstre comme il l'a déjà montré avec Lyon, le Barça ou les Bleus. Mais son incapacité à être un joueur régulier laisse songeur sur sa possibilité de retrouver son niveau physique passé.

Trop souvent blessé, il ne peut pas avoir ce rythme précieux pour être performant au plus haut niveau. Alors qu'il a pu se rendre lors du dernier rassemblement qu'il n'était plus/pas incontournable en Bleu - la faute encore une fois à ses pépins physiques -, le natif de Yaoundé doit vite trouver comment chasser ces doutes sur son physique. Car il ne faudrait pas que cet été magnifique de 2018 soit le point d'orgue d'une carrière. Mais aussi les raisons des frustrations sur la suite de son parcours. Surtout à 25 ans.