L'image restera dans les mémoires. Comme ce match de Ligue des champions entre le Paris SG et le Basaksehir Istanbul de mardi stoppé à la suite d'accusations visant un des arbitres qui fera date. Plus de vingt heures après l'interruption de la rencontre, les joueurs sont rentrés sur le terrain et se sont réunis autour du rond central pour manifester leur lutte contre le racisme dans le foot. Tous se sont alors agenouillés, symbole du mouvement "Black Lives Matter" contre le racisme et les violences policières. Et certains ont levé le poing.