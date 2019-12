Un match à plus de 11 millions pour l'OL et pas seulement…

C'est un match à ne pas rater. Un match qui vaut même presque de l'or. Pour Rudi Garcia déjà. Mais pas seulement. Si l'entraîneur lyonnais peut se donner un peu d'air en allant chercher une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, la rencontre face à Leipzig, mardi, peut aussi faire un bien fou aux comptes des Gones. C'est simple, il y a plus de 11 millions d'euros en jeu sur ce match pour l'OL ! Rien que cela. Et encore, c'est au minimum. Car la somme pourrait grimper si l'avenir se montre clément (avec un passage en quart par exemple) pour les protégés de Jean-Michel Aulas.

Alors pourquoi ? Tout simplement car l'UEFA se montre très généreuse avec ses représentants en Ligue des champions, sa compétition phare en clubs. L'argent coule même à flots. Lyon va d'ailleurs déjà en profiter allégrement. Entre la prime de participation qui s'élève à 15,25 millions d'euros pour chaque club et les primes de résultats (2,7 millions pour une victoire et 900 000 pour un nul), l'institution rhodanienne est assurée d'empocher près de 22 millions d'euros avec cette phase de poules en C1.

Rudi Garcia - Jean-Michel Aulas (Lyon)Eurosport

9.5 millions pour un huitième de finale

22 millions, c'est un beau pactole, non négligeable pour une formation de L1. Mais ce match contre Leipzig - déjà qualifié mais qui doit toujours aller chercher la première place du groupe G - peut permettre aux Lyonnais de faire une jolie culbute. Une victoire de l'OL face au club allemand offrirait donc déjà 2.7 millions en plus. Mais surtout, un succès (ou un nul si Benfica s'impose face au Zénit) enverrait Lyon en 8es de finale de la C1, ce qui ajouterait encore 9.5 millions d'euros dans la cagnotte de l'OL, au minimum là aussi !

De quoi mettre du beurre dans les épinards. De quoi surtout donner un petit vertige quand on compare cette somme avec celle que pourrait récupérer Lyon si l'équipe lyonnaise finit à la troisième place et se retrouve reversée en Ligue Europa. Chaque club touche en effet "juste" 500 000 euros pour un 16e de finale de la C3. On change de monde. Et ce n'est pas les comptables de l'OL qui diront le contraire.

Lucas Tousart (OL) avant un match à ToulouseGetty Images

De quoi faire relativiser et offrir du temps au staff lyonnais

Ce dernier match de poule contre Leipzig peut donc clairement donner une autre dimension au parcours de Lyon. Et pas seulement sur le plan comptable d'ailleurs. Une deuxième qualification de rang de l'OL en 8es de finale de la C1 pour la première fois depuis la saison 2011-12 n'a rien d'anodin sur le plan sportif non plus. Être à nouveau dans le Top 16 européen replacerait le club sur la scène continentale et enverrait un message positif.

Alors que Lyon se cherche et sème les doutes tant sur le plan sportif qu'en terme d'organisation, remplir ce premier objectif de la saison en retrouvant les 8es de finale aurait de quoi calmer les esprits. Et offrir un peu plus de temps au staff lyonnais et à Juninho, qui tarde à convaincre dans son rôle directeur sportif. Même s'il y a de nombreuses raisons de se poser des questions sur l'avenir lyonnais et bien qu'une qualification n'effacera pas tout, elle aurait de quoi faire relativiser et donner le sourire à plus d'un membre du club. En ce moment, ça vaut bien de l'or.