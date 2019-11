Wenger et le poids d'Hazard : "Si tu veux qu'un cheval de 500kg perde une course..."

Le Real Madrid a brillé, Eden Hazard un peu moins. Mercredi soir, pendant que les Merengues se baladaient face à Galatasaray (6-0), le Belge ne s'est montré que très peu influent durant la rencontre. Pas forcément une surprise pour celui qui connaît des débuts compliqués à Madrid, entre blessure et condition physique pas toujours optimale. C'est sur ce point que s'est arrêté Arsène Wenger, mercredi soir, après le match.

"Il est arrivé avec du surpoids"

"Ce n'est pas le genre de joueur qui est impressionné par quoi que ce soit, mais il n'a pas encore la confiance qu'il avait à Chelsea", explique tout d'abord l'ancien entraîneur d'Arsenal, désormais consultant sur beIN Sports. "Et c'est sans doute pour des raisons physiques qu'il est un cran en-dessous. Il est arrivé avec du surpoids comme on l’a lu dans les journaux", ajoute-t-il, avant de comparer cette situation... à celle d'un cheval.

"Si tu veux qu’un cheval de 500 kilos perde une course, il suffit de lui ajouter 2 kilos", estime Wenger. Depuis le début de saison, Eden Hazard a disputé 10 matches toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Bilan des courses : 1 but et 3 passes décisives en 753 minutes.