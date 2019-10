Zidane attend son sauveur : une mission pour Hazard

Ce n'est pas qu'un match de poules dans l'atmosphère bouillante de Galatasaray. C'est bien plus que cela. Il peut même être un tournant décisif pour Zinedine Zidane. Revenu aux commandes en mars auréolé de ses trois C1 conquises lors de son premier mandat (2016-2018), l'entraîneur français du Real Madrid tarde à trouver la bonne formule. Et les critiques fusent de plus en plus en Espagne, où l'ancien numéro 10 a vu son état de grâce s'arrêter depuis de longs mois maintenant. À tel point que certains médias le disent menacé, même si le Real pointe à la deuxième place de la Liga.



Ce mardi, la formation madrilène, qui ne compte qu'un point après deux matches européens, peut en effet se retrouver dans une position bien inconfortable en Ligue des champions. Mais le problème est plus global. Comme l'a rappelé le dernier revers à Majorque, où Zizou avait choisi de faire tourner son effectif, ses vieilles recettes ne fonctionnent pas. Le jeu du Real ne fait plus rêver. Son équipe manque d'intensité, de régularité ou d'efficacité offensive. Pour ne rien arranger, les recrues qu’il a choisies et imposées ne sont pas à la hauteur des attentes, notamment un certain Eden Hazard. Alors pour ce match charnière, un réveil est attendu. Et notamment de la part du Belge.

Zinédine Zidane (Real Madrid)Getty Images

Hazard n’a pas encore répondu aux attentes

Eden Hazard a été la recrue phare d'un été madrilène qui devait tout bouleverser et porter la marque Zidane. Et si le mercato merengue a été moins impressionnant que prévu malgré les 300 millions d'euros investis, l'ancien Lillois a tout de la tête d'affiche rêvée. Son CV et ses qualités vont dans ce sens. Le souci, c'est que l'international belge n'a pas encore lancé son aventure avec le Real Madrid.

Arrivé dans un état de forme loin d'être excellent cet été après s'être blessé au mois d'août, Hazard a mis du temps à retrouver son rythme. Et toutes ses sensations. Depuis, le Real n'a profité que d'une pâle copie de celui qui a été élu meilleur joueur de Premier League en 2015 et deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du monde. C’est simple, il n'a pour l'instant démontré l'étendue de son potentiel que lors d'un seul match : contre Grenade juste avant la trêve internationale (4-2), une rencontre où il a marqué son unique but et délivré sa seule passe décisive avec son nouveau club en six rencontres.

Le joueur dont le Real a besoin pour retrouver sa créativité

Absent le week-end passé pour assister à la naissance de son quatrième enfant, Hazard a confirmé avec la Belgique qu'il semblait sur le bon chemin pour enfin montrer son meilleur profil aux supporters du Real. Et ça tombe bien, Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché son admiration pour son nouveau joueur depuis son éclosion avec le LOSC et en avait fait une de ses priorités pour cet été, a besoin de lui alors que l'impact du départ de Cristiano Ronaldo se fait toujours cruellement ressentir dans l'animation offensive madrilène.



En l'absence de Gareth Bale et de Luka Modric - forfait pour ce déplacement en Turquie -, le Real aura cruellement besoin de la créativité de son numéro 7 pour retrouver tout son tranchant en attaque. Et sortir son coach d'un mauvais pas. Un mission idéale pour Hazard, afin de lancer enfin son aventure madrilène.