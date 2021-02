Une fois la phrase de groupes terminée, un classement sera ainsi établi : les 8 premières équipes seront qualifiées directement en huitièmes de finale, celles comprises entre la 9e et la 16e place se confronteront avec celles classées de la 17e à la 24e place. " Le tout dans un format tennis : 9e contre 24e, 10-23e... Le tout pour promouvoir 8 autres équipes à la phase finale ", précise la Gazzetta . Les huit équipes éliminées seront reversées en Ligue Europa. Et ensuite ?

Concernant les qualifiés à l'édition suivante de la C1, seuls les champions nationaux seront assurés d'y être directement. "Les autres trente-cinq places seront donc à prendre via le championnat", explique le quotidien rose. L'objectif ? Des recettes estimées à 4 milliards d'euros par an. Ce nouveau projet sera présenté par l'UEFA mardi prochain aux 55 fédérations. "Le but est de devancer une éventuelle Superligue de Florentino Pérez, approuver ce format en avril et commencer la vente des droits", conclut La Gazzetta dello Sport.