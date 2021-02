Une passe parfaitement dosée pour Kylian Mbappé, qui trompe Steve Mandanda. Voilà l'entame de match clinquante d'Angel Di Maria, dimanche au Vélodrome. Sauf que dans la foulée, le milieu de terrain argentin a quitté ses coéquipiers, dès la 11e minute d'un match de la 24e journée remporté face à l'OM par le PSG (0-2). Avec une bonne dose d'inquiétudes autour de sa cuisse droite. Et selon L'Equipe lundi soir , ces inquiétudes se renforcent.

D'après les informations de nos confrères, la lésion dont souffre l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United est synonyme d'indisponibilité de " huit jours minimum ", à la suite d'examens passés ce lundi. Résultat, il " va devoir vraisemblablement déclarer forfait " pour le déplacement du PSG sur le terrain du FC Barcelone, mardi prochain (16 février), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le temps de guérison et le temps qu'il reste avant cette rencontre coïncident. Ce qui laisse un espoir à Di Maria et Paris. Mais la tendance n'est donc pas à l'optimisme. Pas de problème en revanche pour Mauro Icardi et Marco Verratti, qui ont reçu des soins mais dont la présence pour ce match crucial ne suscite pas de doute, toujours d'après L'Equipe.