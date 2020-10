Toujours intouchable en Catalogne après un été où il aura longtemps clamé son souhait de quitter le club, Lionel Messi réalise un début de saison plutôt discret. C'est aussi ce qu'a constaté Koeman. "Son rendement peut-être meilleur, a-t-il assuré, avant de lisser la suite de son discours. Il est heureux, il travaille et il veut être capitaine, je n'ai pas à me plaindre. Il a aussi eu un peu de malchance en fin de match face à Getafe. Je n'ai aucun doute sur ses performances et je suis sûr qu'elles seront bonnes lors des prochains matches." Depuis le début de l'exercice 2020/2021, La Pulga n'a inscrit qu'un but en quatre matches de Liga. La C1 va-t-elle lui permettre de relancer la machine ?