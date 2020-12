Le Real, qui a toujours franchi sans heurts la phase de groupe depuis 1997, jouera donc sa qualification à domicile face à Mönchengladbach, leader du groupe, lors de la dernière journée. Alors, forcément, la question de l’avenir de Zidane à la tête de l’équipe madrilène s’est rapidement posée. Et a été balayée par le Français, concentré sur sa mission : " Pas du tout, je ne vais pas démissionner du tout , a-t-il d’abord lâché. Nous avons eu des moments délicats par le passé, il y aura toujours des moments difficiles. C'est une mauvaise série de résultats mais il faut continuer ". Triple vainqueur de la C1 sur le banc merengue entre 2016 et 2018, "ZZ" est sous la menace d'une deuxième sortie prématurée dans sa compétition fétiche après l'élimination subie dès les huitièmes de finale de l'édition 2019-2020.

Touché aussi par la défaite, Toni Kroos a plaidé le manque de confiance pour expliquer ce résultat surprenant, qui est surtout venu sanctionner une prestation défensive compliquée des Merengues : " Quand tu gagnes, tu accumules de la confiance, ce qui n’arrive pas quand tu perds , a avancé l’Allemand. Il faut juste que l’on recommence à gagner. La situation dans le groupe, on verra. Il faut gagner le dernier match, la seule chose que l’on peut faire par nous-même ". Et croiser les doigts.

"C’est la réalité mais il faut continuer, il faut lutter, a encore estimé Zidane. On savait qu’aujourd’hui, c’était une finale et on l’a bien préparée. On a fait une super première période mais il nous a manqué un but. Donc il ne reste qu’un match : il faudra le gagner". Voilà donc le Real suspendu à un fil. Nul doute que les conséquences seraient lourdes pour certains si celui-ci venait à rompre. Mais tant qu’il y a de l’espoir…