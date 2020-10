Football

Après OM - Manchester City : "Villas-Boas n’a pas tout forcément tout raté, mais…"

LIGUE DES CHAMPIONS - Malgré un plan de jeu cohérent, Marseille a été surclassé par Manchester City lors de la 2e journée de la phase de groupes. Si nos journalistes Glenn Ceillier et Julien Pereira n’accablent pas l’entraîneur phocéen André Villas-Boas pour cette défaite logique et implacable, ils auraient pourtant bien imaginé une alternative plus audacieuse : faire débuter Dario Benedetto.

