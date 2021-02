Cette fois, les Bianconeri l'ont payé au prix fort face à des Portugais qui n'attendaient que ça. "On savait que c'était le match qu'ils voulaient, ils défendent très bien, et avec ce but en début de match, c'est devenu encore plus difficile, a noté le coach Andrea Pirlo, sur Sky. On leur a servi le match qu'ils voulaient sur un plateau d'argent." "On doit savoir qu'un match commence dès la première minute et qu'on ne peut pas faire ce type de cadeaux", a renchéri Danilo, le latéral de la Juve.