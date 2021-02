On n'a vu que lui au St. Mary's Stadium. Enfin presque. Si la performance de Mason Mount a été saluée par l'ensemble des observateurs, celle de N'Golo Kanté est loin d'être passée inaperçue. Et pour cause. Face à Southampton (1-1), le milieu de Chelsea a affiché toutes ses qualités. De tous les joueurs des Blues, c'est celui qui a fini en tête au nombre de kilomètres parcourus, de ballons interceptés et récupérés, de duels gagnés, de tacles réussis… Kanté a fait du Kanté. Et il l'a très bien fait.

Ce n'était pas anodin. Ce match avait valeur de répétition générale pour le Français. Il s'agissait de sa première titularisation en championnat depuis l'intronisation de Thomas Tuchel comme nouvel entraîneur de Chelsea, le 26 janvier dernier. Jusque-là, l'entraîneur allemand s'était montré prudent avec son joueur, blessé durant le mois de janvier. Il s'était attaché à limiter son temps de jeu, à l'augmenter de manière progressive pour prévenir tout risque de rechute, tout en lui permettant de retrouver son rythme. Quitte à n'utiliser qu'avec parcimonie l'un des hommes forts de son équipe.

"Un cadeau d'être son entraîneur"

Tuchel ne s'en est jamais caché. S'il y a bien un joueur que l'Allemand n'a cessé d'encenser depuis son arrivée à Londres, c'est bien Kanté. "Je crois que N'Golo rentre dans les plans de tous les entraîneurs de la planète, s'est-il enthousiasmé. Je l'ai désespérément voulu dans mes équipes avant. C'est l'un des grands joueurs de Chelsea et l'un des meilleurs milieux du monde. Pour le voir vivre, le voir travailler, à quel point il est humble, et la qualité qu'il apporte à l'équipe, c'est un cadeau d'être son entraîneur et je suis très heureux. Ce que je vois sur le terrain, c'est tout ce que j'attendais de lui car je suis un grand fan de ce joueur."

Chelsea - Tuchel : "Un cadeau d'être l'entraîneur de N'Golo Kanté"

L'Allemand aurait bien voulu le voir débarquer à Paris du temps où il entraînait le PSG. Il en rêvait. L'entrejeu, c'est un secteur où Tuchel a longtemps bricolé tant il manquait de main d'œuvre au milieu dans la capitale française. Les dirigeants parisiens avaient étudié la piste. Mais Kanté n'a jamais manifesté le désir de quitter Chelsea et la Premier League. Au grand dam de Tuchel. Mais l'ancien coach du Borussia Dortmund a fini par voir son souhait de travailler avec l'international tricolore exaucé. Même s'il lui a fallu être limogé par le PSG et rebondir dans la foulée à Chelsea pour cela.

L'enjeu de la liberté

Avant cet improbable dénouement, Tuchel avait eu le temps d'imaginer comment utiliser au mieux Kanté. Il s'était penché sur le sujet dès sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Chelsea. "Pour moi, il est meilleur dans un système à deux milieux récupérateurs, parce que nous pouvons utiliser son énergie et son volume de jeu, sa capacité à récupérer des ballons partout sur le terrain, avait-il expliqué. Cela lui donne un peu plus de liberté que le système à un récupérateur, qui demande un peu plus de discipline et qui lui coupe peut-être un peu les ailes."

Chelsea - Tuchel sur Kanté : “C’est un joueur de classe internationale”

Le technicien allemand compte bien exploiter tout le potentiel du Français. S'il loue son état d'esprit de "porteur d'eau", l'ancien coach du PSG voit surtout en lui un atout maître pour mettre en place sa philosophie de jeu à Chelsea. Par ses caractéristiques, Kanté colle parfaitement au contre-pressing si cher à Tuchel. L'idée de le faire évoluer dans un milieu à deux récupérateurs doit donner à l'ancien Caennais la liberté de presser le plus haut possible, avec un coéquipier pour le couvrir en cas de besoin. Dans un style différent, Marco Verratti avait un rôle assez similaire sous sa direction à Paris.

Exploiter le travail de Kanté

La performance de Kanté face à Southampton a rassuré Tuchel dans cette optique. C'est presque un euphémisme. "Il capte tous les ballons qui se trouvent dans un rayon de dix mètres autour de lui", s'est-il réjoui après la rencontre, tout en espérant que ses hommes puissent faire davantage fructifier le travail du Français dans les prochains matches. "On doit mieux exploiter ces ballons récupérés par N'Golo et mieux attaquer les espaces dans la profondeur, a souligné Tuchel. On doit utiliser notre vitesse pour créer plus d'occasions."

C'est tout l'enjeu pour Chelsea. Si les Blues ont obtenu de bons résultats depuis le début du mandat de Tuchel, ils le doivent plutôt à leur solidité défensive qu'à leur efficacité offensive. Le rôle de Kanté sera bien plus large que celui de récupérateur. Son rayonnement doit aussi avoir un impact sur l'attaque londonienne. C'est dire à quel point Tuchel compte sur son Français. Et ce n'est pas un hasard s'il a pris soin de le faire monter doucement en puissance. Les échéances se font toujours plus importantes pour Chelsea avec le rendez-vous avec l'Atlético en Ligue des champions, puis avec Manchester United en Premier League. Deux duels taillés pour Kanté.

Chelsea midfielder N'Golo Kante with boss Thomas Tuchel Crédit: Getty Images

