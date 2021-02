Vous les avez forcément vues passer, ces stats. Vous avez été ébahis, vous aussi, on le sait. Combien de buts, de passes décisives comptaient Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au même âge que Kylian Mbappé sur la scène européenne ? L’écart avait de quoi donner le tournis, à raison : la précocité du Français reste l’un des phénomènes footballistiques les plus fulgurants de la décennie écoulée. Mais, malheureusement, on ne reste pas jeune prodige éternellement.

Dans sa quête de sommets et d’éternité, il a souvent eu tendance à singer Neymar, pour le meilleur et pour le pire. Mais Kylian n’a finalement pas grand-chose à voir avec la star brésilienne, si ce n’est une technique et une explosivité ahurissantes. Les ressorts de leurs jeux sont finalement assez différents et donc très complémentaires, ce que Mbappé a voulu effacer en l’absence de son compère. "ll s'éparpille trop [quand il cherche à faire le jeu, NDLR], complète Rabe. S'il veut construire le jeu, il y perd de l'énergie et de l'efficacité. Il a envie d'avoir plus de responsabilités, d'amener plus à l'équipe, mais qu'il se concentre sur ses grandes qualités: la finition, être décisif".