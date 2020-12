Comme son équipe, Antoine Griezmann n'a guère brillé mardi soir lors du choc de Ligue des champions entre le Barça et la Juventus Turin (0-3). Après la rencontre, l'international français ne s'est pas cherché d'excuses. "En première période ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d'envie, d'attitude, de courir, d'attaquer, a-t-il déclaré à Movistar. On a tout fait de travers. En deuxième période, ils avaient l'avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c'est un mauvais jour, un mauvais match."

Pour l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, les joueurs sont clairement fautifs. "On doit travailler et aller de l'avant. La seule manière c'est de laisser tout ça de côté et de travailler. On a laissé une très mauvaise image de nous, de l'équipe. On a le niveau, le talent, on sait travailler, on sait courir, c'est ce que l'on doit faire. Peu importe qui sera notre adversaire en 8e, il devra venir ici (au Camp Nou) et on devra prouver à tout le monde que l'on peut gagner la Ligue des champions. C'est un vrai coup dur, mais il arrive au bon moment pour nous remettre les idées en place, pour nous réveiller et nous montrer que dans le foot, tous les matches sont difficiles", a-t-il ajouté.

Des fautes qui ne passent pas

Marc André Ter Stegen est allé dans le même sens que le Français. "Les causes de cette défaite sont les erreurs individuelles et notre façon de défendre. Nous devons travailler dur pour sortir de cette situation. Il faut en donner un peu plus, a souligné le gardien barcelonais. Nous avons fait des fautes qui ne passent pas."

Pour sa part, Ronald Koeman s'est montré moins dur lorsqu'il a fait le bilan de la rencontre. "Nous avons mieux joué qu'eux à l'aller et ce mardi soir c'était le contraire. Nous prenons tout de même 15 points sur 18. La Juve possédait une équipe plus expérimentée que la nôtre aujourd'hui et nos jeunes doivent apprendre dans ce genre de matches", a conclu le technicien néerlandais en conférence de presse.

