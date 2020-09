Le Dynamo Kiev et l'Olympiakos, qui étaient favoris des barrages de Ligue des champions, n'ont pas raté l'occasion de se rassurer avant les matches retour de la semaine prochaine. Pour le club du Pirée, qui affrontait l'Omonoia Nicosie (2-0), c'est Mathieu Valbuena qui a ouvert le score sur penalty (69e), puis l'international marocain Youssef El Arabi a clôturé la marque après un joli numéro et un tir imparable (90e+2).

Pour les Ukrainiens, opposés à La Gantoise (1-2, le timing a été différent mais le résultat comptable est tout aussi favorable, à l'extérieur. Après l'ouverture du score par Supryaha (9e) et l'égalisation des Belges par Kleindienst (41e), De Pena (79e) a mis le Dynamo à l'abri d'une improbable surprise au retour. La Gantoise a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de l'attaquant Roman Bezus, un ancien du Dynamo Kiev (2013-2015), à la 53e minute.

Le troisième match de la soirée s'est révélé le plus prolifique: 3-3 entre les Norvégiens de Molde et les Hongrois du Ferencvaros. Tout reste possible pour ces deux équipes en quête de jackpot.