Mercredi soir, les hommes de Mauricio Pochettino l'ont emporté sur la pelouse du Bayern Munich (2-3), champion d'Europe en titre. Ce jeudi matin, L'Equipe a titré "A déguster glacé", entre le froid et la neige tombés mercredi soir sur Munich et le chaud qu'a soufflé le Paris Saint-Germain sur le but bavarois. Le quotidien a souligné que les locaux n'avaient plus perdu à domicile en Ligue des champions depuis deux ans et parle "d'étoiles des neiges" pour décrypter les prestations de Neymar et Mbappé. Pour Le Parisien, le PSG "fait des miracles" et prend une option sur les demi-finales, même si le quart retour mardi prochain au Parc des Princes s'annonce palpitant.

"Mega maladresse" d'un côté, "revanche de Lisbonne" de l'autre

En Allemagne, l'humeur est totalement différente au réveil. Bild, le plus grand quotidien sportif du pays, évoque "la faillite folle contre Paris". Le média allemand explique que le Bayern Munich a dominé mais sans succès et qu'il était "clairement meilleur" que le PSG. Il regrette la "méga maladresse du Bayern", "l'erreur rare" de Manuel Neuer mais aussi les blessures de Niklas Süle et de Leon Goretzka. De son côté, le magazine Kicker rend hommage au champion du monde 2018 et sa prestation majuscule : "Match winner : Kylian Mbappé".

La presse espagnole, et notamment pro-madrilène qui suit de près tous les faits et gestes de Kylian Mbappé depuis de très longs mois déjà, s'est extasiée devant le nouveau match de l'attaquant français, auteur d'un doublé en terres bavaroises. "Match épique du PSG, la revanche de Lisbonne pour Neymar et Mbappé", a indiqué Marca en référence à la finale de C1 perdue en août dernier par le club de la capitale. "Mbappé, roi de Munich, est une bête", a estimé, pour sa part, AS.

"Au Parc des Princes, le PSG ne pourra pas se permettre le même scenario"

