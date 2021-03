Pour le PSG et le Bayern Munich, c'est - déjà - l'heure des retrouvailles. Adversaires en finale de la précédente édition de la Ligue des champions, le 23 août 2020 à Lisbonne (1-0 pour les Munichois), Parisiens et Bavarois croiseront de nouveau le fer en avril prochain, à l'occasion des quarts de finale de la compétition . Un tirage sacrément relevé pour le club de la capitale qui, malgré une qualification acquise au détriment du FC Barcelone (4-1, 1-1), peine à enchaîner les prestations de haute volée.

"La Ligue des champions est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement", a d'ailleurs reconnu Mauricio Pochettino sur le site officiel de sa formation. Pas de quoi, cependant, doucher les ambitions de l'entraîneur argentin. "Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de nous qualifier pour les demi-finales", a-t-il ajouté.

Affronter des équipes comme ça, ça te donne de l'expérience

Même son de cloche du côté de Leonardo, qui remarque que "le PSG est dans une évolution importante par rapport à cette compétition. Finale l'an dernier, quart cette année... Affronter des équipes comme ça, ça te donne de l'expérience. On a une équipe d'une grande expérience : même si elle est jeune, elle a beaucoup de vécu dans la compétition, certains l'ont déjà gagnée. On est toujours optimistes", a assuré le directeur sportif parisien à RMC Sport. "Nous mettrons tous les ingrédients, a promis Marquinhos au micro de PSG TV. Il faudra aller là-bas pour faire un bon match et revenir ici pour valider la qualification."

Net vainqueur de la Lazio Rome en huitièmes (4-1, 2-1), le Bayern se montre quant à lui prudent avant ce remake de la finale 2020 de la C1. "Paris a une très grosse équipe, a relevé Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du FCB, dans des propos relayés par l'AFP. Ils sont en ce moment deuxièmes de leur championnat, mais c'est pour nous un défi au plus haut niveau. Ils ont avec Pochettino un excellent entraîneur qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau, et avec Mbappé, un attaquant qui a toutes les qualités et qui est très dangereux."

