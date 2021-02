Meilleur buteur de Bundesliga (26 buts), Lewandowski n'a trouvé que quatre fois le chemin des filets en C1 cette saison, mais son dernier but contre la Lazio (9e) lui permet de passer devant Raul et de devenir le troisième joueur le plus prolifique de l'histoire de la compétition, derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (134 buts) et Lionel Messi (119 buts).