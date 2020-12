La solidarité des joueurs du PSG et de Basaksehir face au racisme est-elle un tournant ? En tout cas, elle n'en finit plus de faire réagir et notamment les dirigeants politiques. Après les autorités turques, c'est la ministre des Sports mardi qui a pris position mardi sur les réseaux sociaux, saluant la "décision historique" des 22 acteurs de quitter la pelouse du Parc des Princes, provoquant l'arrêt de la rencontre à la 13e minute de jeu. Le match ne reprendra que mercredi à 18h55.