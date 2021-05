Football

Chelsea-Real (2-0) - "Il doit y avoir une révolution au Real et Zidane n'y échappera pas"

LIGUE DES CHAMPIONS - En demi-finale de C1, le Real de Zinédine Zidane a inquiété par son manque de réaction face à la jeune équipe de Chelsea, vive et beaucoup plus inspirée que les vieux briscards madrilènes. Pour nos journalistes Glenn Ceillier et Arthur Merle, c'est sans doute une fin de cycle qui s'annonce dans la capitale espagnole, pour certains cadres mais aussi pour son entraîneur.

00:03:49, il y a 2 heures