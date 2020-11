Et l'international français a lui aussi marqué de la tête, sur corner, son 3e but de la saison samedi lors de la victoire de Chelsea à Burnley (3-0). Lors de leurs quatre derniers matches, les deux hommes, associés à l'ancien gardien rennais Edouard Mendy, ont rendu muettes les attaques de Crystal Palace, Manchester United et Burnley, mais aussi de Séville en Ligue des champions (0-0).

Mais le milieu rennais James Lea-Siliki assure ne pas craindre Chelsea, sa défense et son attaque rutilante, quand bien même les Londoniens semblent monter en puissance. "Ça serait encore plus beau de les battre maintenant (...) On ne partira pas favoris mais un match n'est jamais joué d'avance et on a déjà vu des exploits. C'est arrivé avant, ça arrivera plus tard et pourquoi pas nous ?", a-t-il lancé.