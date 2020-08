LIGUE DES CHAMPIONS - Grâce à leur très beau parcours lors du Final 8 de la C1 organisé à Lisbonne, les clubs français ont vu leur coefficient UEFA augmenter cette année. L'OL, demi-finaliste contre le Bayern, passe de la 27e à la 15e place du classement. Le Paris Saint-Germain gagne lui une place et monte à la 7e position.

Au lendemain de la finale de cette édition 2019/2020 de la Ligue des champions, disputée dans des conditions particulières avec la crise sanitaire, l'UEFA a mis à jour le classement des clubs européens. Et les clubs français, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, profitent de leur magnifique parcours lors du Final 8 pour grappiller des places dans ce classement qui sert notamment à déterminer les positions des équipes en chapeaux dans les tirages au sort des Coupes d'Europe.

Si grâce à sa victoire le Bayern Munich a détrôné, avec 136 points, le Real Madrid, qui était en tête de classement depuis 2014, c'est bien l'Olympique Lyonnais qui enregistre la plus forte progression du top 20 européen. Grâce à sa demi-finale, perdue contre le Bayern Munich, le club de Jean-Michel Aulas a fait un bond au classement en passant de la 27e à la 15e position. L'OL compte désormais 83 points.

Ligue des champions "C'est jour de fête, ils ont perdu" : Marseille savoure la défaite du PSG IL Y A 17 HEURES

Pour le club parisien la progression est plus légère. Finaliste malheureux les Parisiens gagnent une place cette année et son septième du classement avec 113 points, devant le FC Séville, pourtant vainqueur de la Ligue Europa cette saison. Marseille (53e avec 31 points) et Rennes (107e avec 14 points), les deux autres représentants français pour la saison prochaine de Ligue des champions, sont loin derrière.

Ce classement, désormais dominé par le champion d'Europe bavarois prend en compte les performances européennes des cinq dernières saisons de chaque club.

Play Icon WATCH Bayern invincible, Coman rejoint Benzema et Zidane, fiasco Neymar : 5 stats à retenir de la finale 00:00:59

Ligue des champions Les pronos de la rédaction : Avantage Paris face au Bayern HIER À 22:09