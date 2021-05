Si aucun club de L1 n'a encore jamais éliminé des Anglais après une défaite à domicile, comme le PSG va tenter de le faire mardi contre Manchester City, les Français n'en ont pas moins réussi plusieurs exploits européens en terre anglaise.

Bastia, à jamais les premiers

En 1978, le Sporting de Bastia s'est offert une épopée qui l'a conduit en finale de la Coupe de l'UEFA (ancien nom de la Ligue Europa), perdue contre le PSV Eindhoven (3-0). Au deuxième tour (16e de finale), les Corses gagnent 2-1 à domicile contre Newcastle à l'aller. Au retour, avec notamment un doublé de Johnny Rep, ils s'imposent 3-1 et deviennent le premier club français à gagner un match de coupe d'Europe en Angleterre.

Monaco et "Trézegol" abattent Manchester

L'un des premiers grands exploits de l'ASM en Ligue des champions: en quart de finale 1998, les hommes de Jean Tigana concèdent un 0-0 à Louis II. Mais au retour, contre toute attente, David Trézeguet ouvre le score à Old Trafford. L'égalisation de Ole Gunnar Solskjaer est insuffisante: 1-1, les Monégasques sont en demi-finale.

Lens, conquérants de Wembley

Lors de la phase de groupe de la Ligue des champions 1998-1999, Lens devient la première équipe française, clubs et toutes sélections confondues, à gagner sur la mythique pelouse de Wembley. La victime est Arsenal, délocalisé à Wembley à cause de travaux dans son stade. Mickaël Debève donne la victoire 1-0 aux Sang et Or.

OL, OM : coups de maîtres à Liverpool

"Vous ne gagnerez jamais seuls". Marseille et Lyon s'imposent coup sur coup en 2007 et 2009 à Anfield, le stade historique de Liverpool, en phase de groupe de Ligue des champions. Marseille signe la première victoire française devant le "Kop" grâce à un but de Mathieu Valbuena (1-0) mais l'exploit est inutile, puisque l'OM ne se qualifiera pas pour les 8e de finale. Deux ans plus tard, Lyon récidive (2-1). Les champions de France iront jusqu'en demi-finale de cette édition 2009-2010.

Monaco fait sauter l'Arsenal

Contre Arsenal en 8e de finale de la C1 2014-2015, Monaco fait figure d'outsider. Mais les hommes de Leonardo Jardim laissent venir les Anglais et jouent brillamment le contre: Kondogbia, Berbatov et Ferreira-Carrasco frappent trois fois, pour une victoire 3-1 à l'extérieur. L'ASM confirme par une victoire 2-0 sur le Rocher.

Lyon, seul vainqueur à Manchester City

Lyon est à ce jour l'unique équipe française à avoir triomphé sur la pelouse des Citizens. En phase de groupe 2018, Cornet et Fekir donnent l'avantage aux "Gones" 2-0 à la pause. Un but de Bernardo Silva réduit l'écart pour City (2-1). Le même résultat mardi permettrait au PSG de jouer les prolongations.

Paris, l'exploit de Stamford Bridge, le gâchis d'Old Trafford

C'est une soirée que les supporters du PSG ne peuvent avoir oubliée. En huitième de finale retour de la Ligue des champions 2014/2015, réduit à dix après une demi-heure et l'expulsion de Zlatan, Paris s'est sorti d'un piège XXL en tenant tête à Chelsea. 1-1 à l'aller, 2-2 au retour avec un coup de casque mythique de Thiago Silva. A la 114e minute... Sacrée soirée.

Les Parisiens ont déjà gagné à Manchester, mais contre United, en février 2019. Cette victoire 2-0 à l'aller, la première de l'histoire d'un club français à Old Trafford (buts de Kimpembé et Mbappé), laissera un goût très amer. Au retour, Manchester inflige au PSG une "remontada" scellée sur penalty à la quatrième minute du temps additionnel. Battu 3-1 à domicile, Paris est éliminé... Mais prendra sa revanche deux ans plus tard, en phase de groupes en décembre dernier, avec une victoire 3-1 à Old Trafford qui permettra aux Parisiens de se qualifier pour les huitièmes tout en éliminant les Red Devils.

