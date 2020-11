C'est une marque historique que l'OM aurait préféré ne pas atteindre. Mais mardi soir, le club phocéen est entré à sa manière dans l'histoire de la Ligue des Champions. A Porto, les hommes d'Andre Villas-Boas se sont inclinés face aux locaux et ont signé une douzième défaite de rang dans la compétition reine. Entre le 13 mars 2012 et un huitième de retour perdu mais heureux à Milan face à l'Inter (2-1) et ce 3 novembre 2020, l'Olympique de Marseille a enchainé douze défaites de rang en C1. Record égalé.