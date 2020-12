Il fut un temps, on aurait parlé de lèse-majesté. Personne ne peut prétendre diriger l'équipe d'un roi sans lui faire allégeance. Alors, à Madrid et à Barcelone, le cérémonial est resté le même : chaque entraîneur fraîchement débarqué devait prendre position : Messi ou Ronaldo ? Cristiano ou Léo ? Guardiola, Mourinho, Zidane et beaucoup d'autres ont dû se dépatouiller avec cette question, hautement symbolique et donc forcément explosive en cas de faux-pas.

Lundi, c'est avec une normalité déconcertante qu'Andréa Pirlo et Ronald Koeman ont dû se plier à l'exercice. Et, surprise, plus question de hiérarchiser. Enfin si : il y a les deux, les "aliens" comme résumé par Bonucci, et les autres. Mais, entre les deux, pas de raison de trancher.

"Ce serait une erreur de dire que l'un est meilleur que l'autre, s'est risqué le Mister. Ils se sont partagé les Ballons d'Or des quinze dernières années, ce serait dommage de devoir choisir entre ces deux phénomènes. Il faut juste les remercier". Réplique de Koeman : "Ce sont les deux meilleurs joueurs sur les 10-15 dernières années. (...) J'admire les deux, parce qu'ils nous ont offert tant de superbes soirées, avec des buts et des triplés... J'espère que l'on pourra profiter de leur rivalité sur ce match de mardi". Promis, aucun des deux entraîneurs n'est pourtant normand.

Le monde d'après est déjà là

En réalité, la nouvelle géopolitique dessinée par Cristiano Ronaldo himself à l'été 2018 a éteint le débat à petit feu. Depuis son arrivée à la Juve, les deux hommes ne sont plus croisés sur un terrain. Plus de Clasico, de course au Pichichi et de déclas des fidèles lieutenants pour mettre un peu d'huile sur le feu. Loin des yeux, loin du cœur. La rivalité a finalement laissé place à une estime réciproque et une normalisation des relations.

Mais, surtout, leur présence ne suffit plus à faire gagner leur équipe sur une scène qu'ils n'ont cessé d'illuminer (entre 2008 et 2018, ils ont permis au Real et au Barça de remporter 8 des 13 éditions disputées). En 2020, aucun des deux n'a vu les demi-finales, une première depuis 14 ans. En 2020, un autre OVNI aurait dû recevoir le Ballon d'Or, par la force de ses buts, un peu comme Messi et CR7 à leur apogée.

Alors, on tire un trait ? Avec eux, ce sera toujours un peu tôt. Les champions dessinent leur propre destin et donc leur propre fin. Mais force est de constater que les deux dernières équipes sacrées ont d'abord misé sur des forces collectives et des profils complémentaires plutôt que de prier un sauveur unique.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : onze Ballons d'Or à eux deux. Crédit: Getty Images

35 et 33 ans

Mais si le débat Messi-Ronaldo a fini par se tasser, c'est aussi que tout le monde a fini par être d'accord. Comme Federer et Nadal, ces deux-là ont tellement influencé le cours de la carrière de l'autre qu'ils ne peuvent plus être séparés. Messi a plus de Ballon d'Or (6 contre à Ronaldo) ? Il en troquerait volontiers un pour un titre majeur avec l'Albiceleste, chose que CR7 a réussi avec le Portugal.

Au fond, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font déjà partie du passé. On regarde déjà avec émotion la bouille du jeune Léo qui débute en 2004 avec le Barça. On se prend la tête à deux mains de réaliser que Cristiano a marqué contre le Dynamo Kiev en 2020 mais qu'il l'avait surtout déjà fait en 2007. A 35 et 33 ans respectivement, ils finissent leur œuvre et continuent d'écrire en lettres majuscules l'histoire de la compétition. Au-delà des buts (133 pour le Portugais et 118 pour l'Argentin), il faudra aussi se rendre compte de leur folle longévité.

Au cas où la Juventus se qualifie pour les demi-finales et que CR7 dispute les cinq matches d'ici là, il deviendra le joueur avec le plus de matches de C1 de l'histoire. Devant Iker Casillas (181), gardien de but à la longévité exceptionnelle mais au jeu beaucoup moins exposé que les deux extraterrestres. Messi lui (146) continue de grimper dans le classement, laissant Raúl, Paolo Maldini, Andres Iniesta ou Gianluigi Buffon déjà dans le rétro.

Alors, le débat, il se fera plus tard. Ou jamais d'ailleurs. C'est finalement mieux comme ça.

