Pour contrer la Superligue, l'UEFA planche sur une réforme profonde de la Ligue des champions. Baptisé le Système Suisse, cette option aurait la faveur de l'instance européenne, croit savoir The Times. Cette formule, qui pourrait voir le jour en 2024, garantirait quatre matches de plus que les six disputés par les équipes qui finissent quatrièmes de leurs poules, actuellement. Un tirage au sort, avec un système de têtes de série et de chapeaux, déterminerait 5 matches à domicile et 5 à l'extérieur contre 10 adversaires différents et de niveaux variés, dont les points aboutiraient à un classement unique de toutes les équipes engagées.