Avec Pep Guardiola, il se passe toujours quelque chose. Enième preuve ce samedi pour la finale de Ligue des champions : pour affronter le Chelsea de Thomas Tuchel, le Catalan a décidé de brouiller les cartes. Pas d’attaquants de pointe aligné, c’était attendu, mais surtout aucune sentinelle titularisée. Rodri et Fernandinho démarrent donc la finale sur le banc, tout comme Joao Cancelo, si précieux cette saison.

Sur le terrain, ce sera en revanche une ribambelle de milieux offensifs : comme attendu, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Phil Foden et Riyad Mahrez sont titulaires, tout comme Bernardo Silva mais surtout Raheem Sterling, plus forcément indiscutable ces dernières semaines. Reste à savoir dans quel schéma les Skyblues seront disposés. 4-2-4 ou 4-3-3, il y a débat. Mais il y a surtout grosse prise de risque du coach des Citizens.

Composition Manchester City : Ederson (G) - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Gundogan, De Bruyne - Mahrez, Bernardo Silva, Sterling - Foden.

Pour Thomas Tuchel, c’est plus traditionnel. César Azpilicueta est bien titulaire dans la défense à trois de l’Allemand, aux côtés de Thiago Silva et Antonio Rudiger. Reece James animera l’aile droite tandis que Jorginho et N’Golo Kanté devraient être une des clés d’une finale que Guardiola a décidé de pimenter d’entrée.

Composition Chelsea : Mendy (G) - Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Havertz, Mount, Werner.

