Rennes va avoir du mal à s’en relever. D'abord revenu au score dans les derniers instants de la rencontre, le club breton a été crucifié par Olivier Giroud et Chelsea mardi soir (1-2), lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Convaincants dans le contenu, les Rouge et Noir ont payé cash leurs erreurs et disent adieu à une qualification pour les huitièmes de finale. Les hommes de Julien Stéphan ne devront pas perdre sur la pelouse de Krasnodar, mercredi prochain, pour espérer être reversés en Ligue Europa. Les Russes ont également été battus à la dernière minute par le FC Séville, qui rejoint les Blues au prochain tour.