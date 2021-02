Mais après trois nuls et trois défaites, "Mané" est lui aussi évincé. Et c'est Pochettino (alors 37 ans) qui est appelé à la rescousse le 20 janvier 2009. Le lendemain de sa nomination, premier gros test pour l'Espanyol de "Poche" : en quart de finale aller de Coupe du Roi l'attend le grand Barça. A la surprise générale, le jeune technicien demande à ses joueurs d'aller presser haut, et l'Espanyol accroche le nul 0-0. Un premier résultat encourageant, malgré la défaite 3-2 et l'élimination au match retour.

Le 21 février 2009, un mois plus tard, c'est la date du premier exploit de Pochettino comme entraîneur. L'Espanyol est dernier de Liga et défie le grand Barça de Pep Guardiola et des superstars Thierry Henry, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta et consorts, futurs vainqueurs de la Ligue des champions cette saison-là. Jusque-là, le jeune entraîneur argentin totalise trois nuls et une défaite en Liga.