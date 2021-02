Liverpool reste sur une série inhabituelle de trois défaites. Pourtant, Jürgen Klopp ne doute pas et l'a fait savoir lundi en conférence de presse, à la veille de Leipzig-Liverpool (huitièmes de finale aller de Ligue des champions). " Je vais très bien. Je n'ai pas besoin d'un break. Tout le monde sait que j'ai traversé récemment des moments difficiles sur le plan privé (ndlr : le décès de sa mère) mais ce n'était pas seulement ces trois dernières semaines, ça durait depuis plus longtemps... Je suis plein d'énergie. Personne ne doit se faire de souci pour moi ", a indiqué l'entraîneur des Reds.

Jürgen Klopp est formel : il préfère "regarder cette situation comme un challenge intéressant". "Nous allons nous en sortir, en jouant bien au football, en étant plus solidaires, en apprenant plus que nous n'avons jamais appris lors des saisons précédentes. C'est un défi énorme, mais je suis prêt, les gars sont prêts et nous allons donner le maximum pour nous en sortir", a renchéri l'ex-technicien de Dortmund.