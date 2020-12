C'est une première nouvelle rassurante pour le PSG à deux jours du déplacement sur la pelouse de Manchester United. Ménagés pour la réception de Bordeaux, samedi en championnat, Keylor Navas, Marquinhos et Layvin Kurzawa ont été convoqués pour le 5e match de la phase de poules de Ligue des champions qui vaudra très cher pour le club de la capitale. Thilo Kehrer, qui n'a plus joué avec le champion de France depuis le 7 novembre et le match PSG-Rennes (3-0), fait lui aussi son retour dans le groupe.