Ligue des champions ou Coupe du monde ? Pour n’importe quel joueur, difficile de choisir. Dans un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport, Kylian Mbappé a évoqué son histoire dans les deux compétitions phares du football mondial. Champion du monde en 2018 à tout juste 19 ans avec l’équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait de la C1 son principal objectif à court terme.

Si je la gagne, il y aura de l’émotion

Il avoue même qu’après avoir gagné la Coupe du monde, « le Graal absolu », remporter la Ligue des champions aurait une saveur particulière : "La Ligue des champions, ça a une place très importante. La Coupe du monde, le fait de l’avoir gagnée tôt, c'est quelque chose que tu ne réalises pas forcément. Je n’ai pas souffert pour la gagner, je suis venu, je l’ai gagnée tout de suite. La Ligue des champions c’est autre chose, car j’ai connu des étapes où l’on a perdu, souffert, c’est autre chose. Si on la gagne ce sera autre chose, si je la gagne il y aura de l’émotion."

S’il n’oublie pas d’évoquer son ambition de remporter un nouveau trophée mondial avec les Bleus, Kylian Mbappé a donc coché la C1 comme une nouvelle étape dans sa jeune mais déjà riche carrière. "La Coupe du monde, c’était une étape monumentale. Mais ça reste une étape, explique-t-il. J’ai toujours dit que je ne voulais pas me limiter. Donc une fois que la Coupe du monde était cochée, le but était d’en cocher une autre. Et de travailler pour en cocher une autre."

Pour mettre ses plans à exécutions et inscrire son nom dans la liste des joueurs ayant remporté les deux trophées suprêmes en carrière, Mbappé a rendez-vous cette semaine avec le Bayern Munich. Les Parisiens tenteront de venir à bout des Allemands pour rejoindre le dernier carré de la compétition.

