" Très simplement, je n'ai besoin que d'une chose politique, d'accord? Vous comprendrez. Josef Krula est passé lundi ", a déclaré Berbr, selon ces écoutes. Krula est le directeur sportif du Sparta Prague et un ancien arbitre. Kralovec, qu'on peut entendre répondre sur les bandes qu'il comprenait la demande exprimée par Berbr, a été vivement critiqué après le match car il avait notamment refusé d'exclure le milieu de terrain du Sparta Martin Frydek pour avoir marché sur un adversaire, malgré les appels de l'arbitre vidéo à revoir l'action.

Mardi soir, Kralovec, âgé de 43 ans, a arbitré à Londres le match de Ligue des champions opposant Chelsea à Krasnodar (1-1). Le Sparta, qui a échoué à se qualifier dans le groupe H de la Ligue Europa, qui comprend également l'AC Milan, Lille et le Celtic Glasgow, a nié toute faute et a déclaré qu'il souhaitait une "enquête approfondie" sur cette affaire. Berbr fait partie des 19 personnes arrêtées par la police tchèque en octobre, soupçonné d'avoir conspiré dans cette affaire de match truqué, et il a été contraint à la démission.