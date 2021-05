C'est un (petit) coup de poing sur la table. Selon les informations de L'Equipe , l'UEFA a trouvé la sanction qu'elle s'apprête à infliger aux clubs qui ont tenté de créer la Super Ligue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle risque de ne pas franchement chambouler leur avenir.

En effet, l'instance européenne aurait simplement décidé de revenir sur l'un des petits cadeaux qu'elle avait ajouté à son projet de réforme de la Ligue des champions, adopté pour 2024, et qui aurait sans doute profité aux plus puissants. Y compris, donc, aux 12 clubs qui souhaitaient goûter au gros gâteau préparé par Andrea Agnelli, Florentino Pérez & co.

Pour les punir, l'UEFA va donc supprimer les deux tickets supplémentaires qui, dans la Ligue des champions "new look", auraient permis aux clubs les mieux classés au coefficient mais incapables de se qualifier pour la C1 via leur championnat, d'être "repêchés". Pour les écuries habituées au grand rendez-vous européen, c'était une manière de réduire les accidents. Accident dont pourrait être victime Liverpool cette saison, puisque les Reds n'occupent pour l'instant que le 7e rang de Premier League.

