Cette vieille idée du football européen, qui permettrait aux gros clubs de limiter l'aléa sportif et de se partager le gâteau des droits télés, vient frontalement concurrencer la Ligue des champions et la Ligue Europa organisées sous l'égide de l'UEFA avec un principe de méritocratie et de qualification européenne par le biais des championnats nationaux. "Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non-négociables. C'est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde", a répliqué l'UEFA.