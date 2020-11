Le Paris Saint-Germain n'aura pas un visage aussi offensif qu'annoncé face au RB Leipzig. Thomas Tuchel a troqué son 4-4-2 habituel pour un 4-3-3 contre le club allemand dans ce rendez-vous déterminant pour la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Moise Kean fait les frais des choix de l'entraîneur parisien. Alors qu'il était annoncé titulaire, l'attaquant italien débutera finalement sur le banc des remplaçants. Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar composeront le trio offensif parisien.

Tuchel avait d'ores et déjà annoncé que Marquinhos serait aligné en défense compte tenu de la suspension de Presnel Kimpembe, compensée par Abdou Diallo. Danilo évoluera ainsi dans sa position préférentielle en sentinelle et sera encadré par Ander Herrera et Leandro Paredes dans l'entrejeu. De retour de blessure, Marco Verratti sera remplaçant. Mitchel Bakker a été préféré à Laywin Kurzawa pour le poste de latéral gauche, tandis qu'Alessandro Florenzi tiendra le couloir droit. Dans le but, on retrouvera évidemment Keylor Navas.