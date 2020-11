Le Néerlandais de 20 ans n'avait eu droit qu'à des bouts de matches en C1 cette saison, propulsé dans le onze de départ pour cette rencontre abordée comme une finale, il a justifié la confiance de Tuchel. Sérieux et lucide, il a évité toute prise de risques et rendu la copie propre qui lui était demandée.

Lui non plus n'a pas compté ses courses et y a mis beaucoup d'intensité, mais pas toujours à bon escient. L'Espagnol s'est battu et a payé sa dépense d'énergie avec des passes trop souvent imprécises. Son vilain tacle sur Poulsen (82e) aurait pu lui valoir plus qu'un carton jaune. Remplacé par Marco Verratti (83e), qui a tout de suite été averti mais aussi su tenir davantage le ballon.