Autant d'éléments et d'incertitudes qui poussent le Barça à prendre le maximum de précautions avec le joueur de 18 ans. Prudent, le club catalan ne souhaiterait prendre aucun risque d'autant plus que la croissance de l'ailier n'est pas encore terminée. Une reprise anticipée et accélérée pourrait avoir de plus lourdes conséquences qu'actuellement et entraîner un retour beaucoup plus tardif sur les prés. Une arme offensive en moins donc pour Ronald Koeman et ses troupes, à quelques jours du premier round face à Neymar, Mbappe et consorts.