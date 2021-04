C'était l'une des images de ce quart de finale aller entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Interpellé mardi soir par l'arbitre assistant à l'issue de la rencontre entre Manchester City et le Borussia Dortmund (2-1), Erling Haaland avait signé un autographe à l'officiel roumain, Octavian Sovre. Un coup de crayon largement débattu autour des plateaux, mais dont l'explication a été rendue ce jeudi.

Dans son édition du jour, le journal roumain Gazeta Sporturilor a cherché à comprendre ce qui était passé par la tête de l'assistant. Et c'est du côté caritatif que la réponse se trouve. "Cet autographe est sert une noble cause. Les gens ne le savent peut-être pas mais Tavi (ndlr, Octavian Sovre) est directement impliqué dans notre association et nous aide beaucoup depuis plusieurs années", a confié Simona Zlibut, présidente de l'association SOS Autism Bihor qui accompagne les personnes autistes dans la région du Bihor, en Roumanie.

Car depuis plus de cinq ans maintenant, Octavian Sovre parcourt les terrains locaux et européens pour récupérer de nombreux objets et autographes des acteurs du ballon rond. L'ensemble de ses dons sont mis aux enchères afin de récolter des fonds pour l'association. Cette dernière tient un centre qui vient en aide aux adultes souffrant d'un autisme grave. Un nouvel objet de plus pour l'homme en noir donc et la promesse d'un nouveau bel apport financier pour la structure.

