L’Argentin devra d’ailleurs insister puisque la surprise du chef est le fait de Ronald Koeman, qui a pris le risque d’aligner Gérard Piqué dans l’axe de sa défense. Absent depuis novembre dernier et une lourde blessure au genou, le défenseur espagnol fait son retour pour un match primordial, sans rythme et avec un déficit physique certain. A Icardi et consorts d’en profiter.