Paris sera bien complet pour croiser le fer avec Manchester City. Enfin presque. Kylian Mbappé et Marquinhos sont en effet titulaires pour affronter le club anglais ce mercredi (21h00). L'attaquant français a été un temps incertain après avoir été victime d'un coup en fin de match samedi dernier face à Metz (1-3). Il est finalement bien présent à la pointe de l'attaque du PSG. Marquinhos est lui aussi dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Le défenseur central et capitaine du club parisien n'a plus joué depuis trois semaines et sa blessure aux adducteurs face au Bayern Munich (2-3). Il a été jugé suffisamment apte pour débuter cette demi-finale aller.

La seule petite surprise, c'est l'absence d'Abdou Diallo, jugé trop juste. Mitchel Bakker tiendra donc le poste d'arrière gauche tandis qu'Alessandro Florenzi sera son pendant sur le côté droit. Leandro Paredes et Idrissa Gueye seront chargés de la récupération. Devant eux, Marco Verratti tiendra un rôle auquel il est désormais habitué de meneur de jeu pour soutenir le trio Neymar-Mbappé-Di Maria. Keylor Navas, qui vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024 , est évidemment titulaire dans le but parisien et tentera de confirmer sa forme étincelante face à City.

La compo du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé

Pas de surprise non plus du côté de Manchester City. Devant le gardien Ederson, Josep Guardiola a privilégié Kyle Walker pour tenir le rôle si délicat de latéral droit pour contrer Neymar et Kylian Mbappé. John Stones et Ruben Dias composeront la défense centrale et João Cancelo, plutôt arrière droit habituellement, sera cette fois-ci sur le flanc gauche de l'arrière-garde mancunienne.

Au milieu, Rodri sera l'élément le plus défensif de l'entrejeu de City au Parc des Princes. Il sera accompagné d'Ilkay Gündogan et de Kevin De Bruyne, opérationnel après avoir fait son retour de blessure dimanche lors de la victoire face à Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue anglaise (1-0). Comme souvent, Guardiola a opté pour une animation offensive sans véritable avant-centre. Bernardo Silva tiendra un rôle de faux neuf et sera entouré par Phil Foden et Riyad Mahrez dans l'attaque mancunienne.

La compo de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gündogan, De Bruyne (cap.) - Mahrez, B.Silva, Foden

