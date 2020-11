La crise sanitaire et l'impossibilité de se rendre aux stades n'ont pas fait perdre leur franc-parler aux supporters marseillais. A la suite de la lourde défaite concédée mardi soir à Porto (0-3) par les joueurs d' André Villas-Boas , les South Winners 1987, l'un des plus grands groupes de supporters au Vélodrome, ont laissé éclaté leur colère. La déconvenue au Portugal était la goutte de trop versée dans un verre déjà bien rempli.

"Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoire, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres", ont écrit les supporters olympiens dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.